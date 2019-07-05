2019-07-05T12:47:44+03:00
Происшествия

Астраханец спрыгнул с пирса на велосипеде и утонул

Мужчина был изрядно пьян, когда устроил трюк
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото ГКУ "Волгоспас"Фото ГКУ "Волгоспас"
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Какие только безрассудства не совершают люди в состоянии алкогольного опьянения. Именно по глупости многие их «подвиги» заканчиваются плачевно. Так, 3 июля в Астраханской области по пьяни утонул 52 летний мужчина.

Случилась трагедия в Ассадулаево Приволжского района области. В тот вечер астраханец, изрядно приняв на грудь, решил показать приятелям ловкий трюк. Он сел на велосипед, разогнался на пирсе и спрыгнул вместе с двухколесным «другом» в реку Волга. Прыгнул неудачно и утонул. Только через время нашли его тело в реке.

- Следователи проводят процессуальную проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение, - говорят «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области.

Напомним, что это уже не первый утопленник за пять дней июля. Вечером 1 июля в Волге утонул 35-летний мужчина, который пытался переплыть с берега реки на остров «Городской». А утром 2 июля в реке Тузуклейка у понтонной переправы нашли тело жителя села Тузуклей 1954 года рождения, пропавшего без вести 29 июня текущего года. Ведутся расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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