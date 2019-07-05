2019-07-05T12:14:19+03:00
Происшествия

Канадец пытался развести волгоградского бизнесмена на 50 миллионов рублей

За эти деньги мужчина обещал, что налоговая служба простит коммерсанту долги и штрафы
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Следующие три года ушлый предприниматель проведет за решеткой.Следующие три года ушлый предприниматель проведет за решеткой.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Волгограде на вымогательстве попался предприниматель по фамилии Благонадеждин. Денис (так зовут дельца) имеет двойное гражданство - России и Канады. А в Волгоград приехал, чтобы заработать на доверчивости наших земляков. Но просчитался. Он пытался похитить у волгоградского гендиректора федеральной сети мобильных ресторанов японской и азиатской кухни 50 миллионов рублей. Да, именно такую сумму запросил Благонадеждин за свои услуги. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в Волгоградском областном суде.

За эти деньги он пообещал гендиректору «уладить» вопрос с правоохранителями и налоговиками, которые в ходе проверки сети выявили ряд нарушений. Коммерсанту выставили большой счет неуплаченных налогов, да еще и оштрафовали. Но гендиректор, услышав запрашиваемую канадцем сумму, опешил и сдал его полиции.

- Благонадеждин признал свою вину и раскаялся. Суд Центрального района признал его виновным в «покушениеи на мошенничество, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере» и приговорил к 3 годам колонии общего режима. Но прокуратура посчитала вердикт слишком мягким, а Благонадеждин наоборот слишком суровым. Приговор пытались оспорить в апелляционной инстанции. Но Волгоградский областной суд оставил наказание без изменения, - уточнили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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