2019-07-05T11:20:13+03:00
Общество

На Тракторном сносят незаконную автостоянку

Срок договора аренды земли на севере Волгограда истек несколько лет назад
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Демонтаж незаконной автостоянки на улице Жолудева. Фото: мэрияДемонтаж незаконной автостоянки на улице Жолудева. Фото: мэрия
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Автостоянка на улице Жолудева в Тракторозаводском районе Волгограда работает давно. Неподалеку от рынка, юго-восточнее дома №11, обнесли забором из подручных средств два участка. Только срок аренды земли истек еще несколько лет назад. Поэтому в июле специалисты районной коммунальной службы приступили к демонтажу незаконной автостоянки. Ограждение вокруг парковки уже убрали. Сейчас рабочие МБУ ЖКХ района разбирают имеющиеся на территории конструкции.

- Автостоянка размещалась на двух земельных участках. На один срок договора аренды истек в 2015 году, на второй - в 2017-м. Власти официально уведомили собственников объекта о прекращении договорных отношений и о необходимости вернуть землю муниципалитету, - сообщили «КП-Волгоград» в мэрии.

Но владельцы стоянки не спешили сворачивать бизнес. Здесь по-прежнему можно было оставить и грузовик, и легковушку. Разумеется, никаких налогов коммерсанты не платили. А рядом недавно начала расти стихийная свалка - сбрасывали мусор с территории стоянки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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