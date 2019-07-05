2019-07-05T10:43:10+03:00
Происшествия

Маршрутка подрезала троллейбус в центре Волгограда

Никто из пассажиров в ДТП не пострадал
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Фото с места ДТП: Алексей УЛЬЯНОВ.Фото с места ДТП: Алексей УЛЬЯНОВ.
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Утром в пятницу, 5 июля 2019, в центре Волгограда скопилась пробка на перекрестке Первой продольной и Комсомольской. Причиной стало ДТП с участием общественного транспорта. Около 8.40 на улице Комсомольской неподалеку от пересечения с проспектом Ленина маршрутное такси подрезало троллейбус №10. «Рогатый» в это время поворачивал направо на выделенную полосу. Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, водитель маршрутки решил перестроиться из среднего в крайний правый ряд и не выдержал безопасную дистанцию. В результате микроавтобус «притер» троллейбус. К счастью, в этой аварии никто из пассажиров не пострадал.

По словам очевидцев, водитель микроавтобуса сразу после ДТП снял с лобового стекла номер маршрута. Волгоградцам пришлось пересаживаться на другой транспорт. Правда, те, кто воспользовался троллейбусом, смогли продолжить путь по уже имеющимся билетам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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