Под Волгоградом трое малолеток за ночь обокрали одну машину и угнали вторую

СЕГОДНЯ 10:39 2019-07-05T10:39:21+03:00

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Ночью в полицию Калачевского района пришли двое жителей одного из местных хуторов. У одного мужчины, 3 июля, угнали «ВАЗ-2107», а у второго с иномарки украли магнитолу, аккумулятор и слили бензин.

Оперативно полицейские передали информацию по постам ДПС с описанием угнанной машины. И уже через некоторое время похожую «семерку» остановили гаишники на посту «Червленый». Автомобиль мчался в сторону Волгограда. За рулем сидел 16-летний мальчишка, с ним в салоне два приятеля - 17 и 21 год. И все трое в нетрезвом виде. Отпираться и врать не стали, и сразу сознались: «Да, машину угнали, так как выпили и захотели покататься».

- Гуляя по хутору, парни увидели припаркованный у дома соседа «Фольксваген Вента». Взломали замок, но завести машину так и не смогли. Тогда они сняли аккумуляторную батарею, вырвали магнитолу, слили пару литров бензина и направились к «семерке» другого соседа, которая также стояла у дома. Молодые люди поставили туда магнитолу, залили бензин, завели и уехали, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Теперь этими несовершеннолетними преступниками занимаются следователи СУ СК по Волгоградской области. Они проведут проверку и примут процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU