На волгоградской трассе из-за кемеровчанина в ДТП пострадали 6 человек

СЕГОДНЯ 10:13 2019-07-05T10:13:17+03:00

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В Дубовском районе по вине 69-летнего водителя чуть не погибли пять человек. Именно этот немолодой житель Кемеровской области спровоцировал ДТП.

Случилось все на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» примерно в шесть часов вечера 4 июля. Кемеровчанин на своем «Фольксваген Поло» мчался в сторону Волгограда. И так торопился, что пошел на необдуманный обгон грузовика «Ман». Но, выехав на встречную полосу, понял, что не успеет проскочить до встречного авто и стал прижиматься к грузовику пока не столкнулся с ним по касательной.

- Водитель встречного автомобиля «Шкода Октавия», чтобы избежать лобового удара, вывернул на обочину, но не удержал машину. Иномарка съехала с дороги и улетела в кювет, где перевернулась. В результате оба водителя и четыре пассажира «Шкоды»: мужчины 32, 37, 33 и 25 лет с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу, - сообщают в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU