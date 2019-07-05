Роспотребнадзор: под Волгоградом шесть мест пригодны для купания
Лето в разгаре и места у водоемов сегодня буквально забиты отдыхающими. Вот только купаться можно далеко не везде. Специалисты регионального Роспотребнадзора продолжают брать на анализы пробы воды и песка в местах отдыха, и заключения их не особо радуют. Официально на данный момент они дали положительные заклюбчения только шести пляжам. В частности, безопасно купаться и загорать:
- на пляже МБУ ДОЛ «Чайка» Светлоярского муниципального района,
- на пляже МБУ ДО «Центр по работе с детьми и молодежью лагеря «Золотой колос» Новоаннинский район,
- на турбазе ООО «Шарт» города Камышин,
- в местах отдыха на реке Камышинка зона отдыха «Гремячий» и «Панорама» города Камышин
- и на пляже ООО «Бакалда» Среднеахтубинского района.
Но в тоже время сотрудники ведомства уточняют, что «все исследованные пробы воды на вирусологические, радиологические и паразитологические показатели соответствовали нормативным требованиям. Возбудители патогенных кишечных инфекций в воде водоемов обнаружены не были».
Управление напоминает, что категорически нельзя плавать там, где установлены «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!».
- Следует избегать купания в незнакомых местах, специально не оборудованных для этой цели. Обращаем особое внимание на то, что купаться можно только на официально открытых пляжах, - уточняют в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU