2019-07-05T09:36:38+03:00
Общество

Роспотребнадзор: под Волгоградом шесть мест пригодны для купания

Только треть проб песка и воды на пляжах не соответствуют нормам
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Люди, купайтесь только в разрешенных местах - берегите себя!Люди, купайтесь только в разрешенных местах - берегите себя!Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Лето в разгаре и места у водоемов сегодня буквально забиты отдыхающими. Вот только купаться можно далеко не везде. Специалисты регионального Роспотребнадзора продолжают брать на анализы пробы воды и песка в местах отдыха, и заключения их не особо радуют. Официально на данный момент они дали положительные заклюбчения только шести пляжам. В частности, безопасно купаться и загорать:

- на пляже МБУ ДОЛ «Чайка» Светлоярского муниципального района,

- на пляже МБУ ДО «Центр по работе с детьми и молодежью лагеря «Золотой колос» Новоаннинский район,

- на турбазе ООО «Шарт» города Камышин,

- в местах отдыха на реке Камышинка зона отдыха «Гремячий» и «Панорама» города Камышин

- и на пляже ООО «Бакалда» Среднеахтубинского района.

Но в тоже время сотрудники ведомства уточняют, что «все исследованные пробы воды на вирусологические, радиологические и паразитологические показатели соответствовали нормативным требованиям. Возбудители патогенных кишечных инфекций в воде водоемов обнаружены не были».

Управление напоминает, что категорически нельзя плавать там, где установлены «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!».

- Следует избегать купания в незнакомых местах, специально не оборудованных для этой цели. Обращаем особое внимание на то, что купаться можно только на официально открытых пляжах, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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