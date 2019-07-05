В Дзержинском районе Волгограда 10 июля отключат газ

СЕГОДНЯ 09:30 2019-07-05T09:30:06+03:00

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В Волгограде коммунальщики готовятся к зиме. Отключают на время работ не только воду, но и газ. В среду, 10 июля 2019 года, останутся без голубого топлива жители более двадцати улиц Дзержинского района Волгограда. Попали под отключение газа из-за планового ремонта на объектах систем газоснабжения и газораспределения поселки Аэропорт и Гумрак, а также СНТ Дубовая Балка. Без привычных удобств волгоградцам придется провести 14 часов. На время отключения газа включать газовые плиты, водонагреватели и котлы не рекомендуется.

Как рассказали «КП-Волгоград» в компании ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград», приостановят поставку газа 10 июля 2019 года с 7.00 до 21.00 в Дзержинском районе Волгограда по адресам:

- СНТ Дубовая Балка, 1,1а,2,3,4,5,6,7,8,9,11;

- пос. Аэропорт,1-19,21;

- пос. Гумрак по адресам:

ул. Байдакова,1-15;

ул. Строителей,1-11,13-16,17а,18-23;

Разъезд «1050», 1-4;

ул. Жукова,8,74,75,1,2,3,4,5,6,9, л.к.9,10,11,12,13,14, 16,17,18,19,20,21б,21,23,24,26, 27,28,29,30,31б,31,32,33,34,37,38, 40,41,42,43,44,45,46,47,49,51б,52, 53,54,55,57,59,60,62,65,66, 1-8(с 1 по 4кв.);

ул. Ленина,1д,3а,5,7,9,11,13,15, 17,21,23,25,27,29,31,33, 35,37,39,41,43,45,47,49,49а, 51,55,57,61,65,67,69,73,77, 81,83,85,87, 89,91,93,95,99,101, 105,109,111,115,117, 119,121,123,2а, 4,8а,8б,10а,12,14, 16,16б,16г,16а,20,26,28,30, 32,34,38,40а,42,44, 48,52,54,56,62,70, 72,74,76,78, 84,86а,88,88б,92, 94,96,98,98а, 1,2,3,5;

пер. Лесной,1-9,25,27,27г,27а;

ул. Первомайская, 2а кв.1; 2а кв.2; 2а кв.3; 2а кв.4; 118,124,33,46,3б,104,110,7,2,112,26, 40,70а,102,80,76,8,96,35а, 36,27,52,39,90,14,28,58,60, 82, 30,70,122,37,114, 1а,3,3а,5а;

ул.Железнодорожная,3 кв.1,4;

ул.Строителей,12а,23/1,23/2,24,25;

ул.Лесная,1,1а,4,6,8,10,12,14,16, 18,20,22,3,5,7,9,11,13,31/1,15,17, 19,19а,26,32,34,36,38,40,42, 44,46,48,50,52,54,56,58,60, 62,64,66,68,70,72,76,80,82,84,86, 88,90,92,94,96,98,19б,19г, 19а,21,23,25,27,27а, 29,31,33,35,35а,37а,37,39,41,43, 45,47,51,53,55,57,59;

пер.Ленина,9;

ул.Луговая,1-19,21-36,38-42,44-46,49-53, 55-62,63а,64-94,96-98,100,102,103а,104-110,111а,112,113,115,117,120;

пер.Луговой,1 (ул.Лесная,61), 2 (ул.Лесная,61а), 3 (ул.Абрамишвили,4а), 4/1 (ул.Абрамишвили,1/1), 4/2 (ул.Абрамишвили,1/2), 5/1 (ул.Абрамишвили,2/1), 5 (ул.Абрамишвили,2), 6 (ул.Абрамишвили,3а), 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16;

ул.Зенитчиков,1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,2/1,2/2,4,6,8,10,12,14,16,20,22,24,26, 28,28а,30,32;

ул.Абрамишвили,1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,23,25,27,29, 31,33,35,37,39,41,43,45,47,49, 51,53,55,57,59,61,58,58,56,54а, 52,50,48,46,44,42,40,38,36,34,32,30,28,26,24, 22,20,18,16,14,12, 10,8,6,4,2;

ул.Кочетова,1,1а,2,2а,3,4,5,6,7,8,9,10,12, 13,14,16,18,20,22,24, 28,30,32,34,36,38,38а, 38б,40,42,44,46,48,50,52, 54,53,51,4,47,45,43,41,9,39/2,37б, 37,35,33,31,29,27,25,23,21,19,17,15а,15б;

ул.Тихорецкая,1,23,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13,14,15,16,17,19,20,21, 21а,22,22а,24,25, 27/1,27/2,31,32,33;

ул.Чапаева,6,11б,49,12,51,17,33,24, 15,13,9,5,11,55,57,47,43,53,45,37,18,31а,31, 32,3а,25,30,10,7,27,26;

ул.Горная,26,38,34,27б,20,9,21,16, 27а,27,36,32,1,11а,2б,42,11кв.1,13,3,18; 15кв.1;15кв.2;28а,17,28,30,2в кв.1,2;8,2;

ул.Железнодорожная,36,9кв.2;28,17,22а,6,12,23,10, 26,18,14,22,11а,13кв.1,24;7кв.2;15кв.2;8 кв.1;15кв.1;

ул.22-й Военный Городок,1,11,10,9а,5,6.

ИСТОЧНИК KP.RU