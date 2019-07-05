2019-07-05T09:24:45+03:00
Происшествия

На юге Волгограда у поста ДПС ночью сгорели пять автомобилей

Первым загорелось колесо полуприцепа автовоза
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Утро 5 июля у жителей улицы Лазоревой в Краноармейском районе Волгограда началось не с кофе, а с пожара и воя сирен. У поста ДПС, расположенном на выезде из города по Второй Продольной магистрали, загорелся автовоз, который перевозил восемь машин. Четыре из них успели спасти, еще четыре прилично пострадали.

Сообщение о пожаре поступило в полшестого утра. Когда пожарные прибыли к месту ЧП, огнем уже были охвачены тягач, три иномарки и ВАЗ-21120.

Пожар потушили за 15 минут, но автомобили успели серьезно пострадать. У «двенадцатой» сгорела почти вся обшивка салона, у BMW-528 сгорел моторный отсек, бампер и фара, в Мерседесе GL500 расплавилась обшивка салона и моторный отсек, у Opel Insignia придется менять фару и поврежденный огнем капот. А вот у грузового полуприцепа DAF-95 XF, с которого собственно и начался пожар сгорело только заднее колесо. Специалисты ГУ МЧС по региону говорят, что именно неисправности в полуприцепе автовоза и вспыхнул огонь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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