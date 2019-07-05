Волгоградке грозит три года колонии за то, что приютила мигрантов

СЕГОДНЯ 08:47 2019-07-05T08:47:11+03:00

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В миграционную службу Волгограда пришли трое мужчин, прибывших к нам на заработки из среднеазиатской республики. Все трое предоставили документы на получение патента, при этом местом проживания все указали один и тот же адрес - дом по улице Сакко и Ванцетти. При проверке полицейские заподозрили подвох и решили наведаться по указанному адресу. И, как обычно бывает, никаких мигрантов они там не нашли.

Проживает в этом доме волгоградская пенсионерка. Женщина призналась, что и не собиралась сдавать жилье иностранцам, а только предоставила им регистрацию.

Казалось бы, ну и что здесь такого: сердобольная старушка приютила мигрантов. Но не все так однозначно, потому как за регистрацию приезжие этой пенсионерке хорошо заплатили. Так что делала она это исключительно из корыстных целей.

Теперь полицейские ищут реальное местонахождение мигрантов, а на пенсионерку завели уголовное дело за «фиктивную постановку на учет». В ГУ МВД по региону напоминают, что за подобные деяния закон предусматривает максимальное наказание от штрафа в сумме до пятисот тысяч рублей вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU