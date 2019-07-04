Волгоградские волонтеры пристроили спасенного алабая в Новосибирск

СЕГОДНЯ 19:10 2019-07-04T19:20:11+03:00

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В конце мая 2019 года прямо у обочины дороги волонтеры волгоградского фонда «Лисена» нашли еле живую породистую собаку. Истощенного от тяжелой болезни алабая отвезли в клинику. Ветеринары поставили множество неутешительных диагнозов, но общими усилиями животное выходили. Собаку назвали Айва. Она оказалась довольно везучей, ведь дом ей нашли довольно быстро, хоть и не близко.

Семья, пожелавшая приютить Айву, живет в Новосибирске. У них точно такая породистая питомица. Зоозащитники решили рискнуть. Три дня подопечная ехала в поезде в сопровождении волонтера.

- По приезду ночью в Новосибирск Айва сразу же села в машину новых хозяев, как будто знала эту машину с рождения. А увидев во дворе свой двойник, жизнь и вовсе заиграла иными красками, - рассказали волонтеры фонда о новой жизни своей подопечной.

ИСТОЧНИК KP.RU