2019-07-04T18:33:52+03:00
Общество

В Волгограде на шоссе Авиаторов по гарантии высадят 250 деревьев

Посадка начнется осенью, когда наступит благоприятная температура
Юлия Данильченко
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В 2018 году шоссе Авиаторов в Волгограде озеленили: от Самарского разъезда до нового путепровода высадили более девяти тысяч деревьев и кустарников. Но, увы, из-за погоды и других факторов не все прижились. Волгоградцы стали подмечать, что некоторые саженцы стали сохнуть. Обратили на это внимание и власти. Хорошо, что сейчас взято за практику обязывать подрядчика соблюдать гарантийные сроки, которые предусмотрены в рамках договора. Тогда же около тысячи деревьев заменили за счет исполнителя.

- Очередная проверка состоялась летом 2019 года: агрономы МБУ «ЖКХ Дзержинского района» совместно с представителями подрядчика проверили состояние деревьев. По предварительной информации, замене подлежат еще порядка 200 посаженных деревьев и кустарников. Новые саженцы также будут высажены подрядчиком за собственный счет, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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