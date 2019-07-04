2019-07-04T17:30:10+03:00
Общество

У пяти волгоградцев доходы больше миллиарда

В Волгоградской области подвели предварительные итоги декларационной кампании 2019 года
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Богатых людей в Волгограде стало больше.Богатых людей в Волгограде стало больше.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Волгоградские налоговики подвели итоги 2018 года по доходам физических лиц. На 1 июля предоставили декларации по форме 3-НДФЛ более 120 тысяч человек. Среди них оказалось пять миллиардеров. Еще девять волгоградцев получают доходы от 500 миллионов до миллиарда рублей. Столько же было и в прошлом году. Зато в Волгограде стало больше рублевых миллионеров. Причем сразу на 18 процентов.

- По сравнению с 2018 годом на 1353 человека увеличилось количество физических лиц, заявивших доходы более миллиона рублей. Сумма налога к доплате по данной категории плательщиков увеличилась на 173 миллиона рублей или на 30%, - сообщили «КП-Волгоград» в УФНС России по Волгоградской области.

Подали волгоградцы в этом году на тысячу деклараций больше. В целом сумма подлежащего доплате в бюджет налога выросла на 11% и составила более 814 миллионов. В налоговой отмечают, что этому способствовали большая информационная кампания и адресная работа с налогоплательщиками, проведение Дней открытых дверей в инспекциях и выезды мобильных офисов на крупные предприятия и в удаленные села.

Для тех, кто обязан предоставить декларацию доходах за 2018 год, срок подачи истек еще 30 апреля 2019 года. Тем, кто его пропустил, рекомендуют уточнить свои обязательства и устранить нарушение в кратчайшие сроки. Отправить форму 3-НДФЛ можно по почте и через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Можно отнести декларацию в инспекцию и лично.

ИСТОЧНИК KP.RU

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