Укачал младенца до смерти: волгоградца отправили в колонию за гибель пасынка

СЕГОДНЯ 17:00 2019-07-04T17:11:27+03:00

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Два года колонии общего режима - такой вердикт вынес Жирновский районный суд местному парню по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего». Этот 21-летний молодой человек буквально затряс до смерти четырехмесячного младенца.

Как установили следователи Жирновского отдела СУ СК, парень сошелся с женщиной, которая уже воспитывала трех малолетних детей. Младшему было всего 4 месяца, и естественно, он еще капризничал и плакал по ночам. Однажды, плач малыша так взбесил молодого мужчину, что он схватил ребенка в руки и стал его трясти со всей силой. «Метод» оказался действенным - малыш затих. А через пару дней «воспитательные меры» повторились. Только на этот раз мужчина тряс ребенка, с силой сжимая ему голову.

16 декабря 2018-го младенца с сильными судорогами привезли в районную больницу. Оттуда его в срочном порядке перевезли в Волгоград, где медики помимо многочисленных гематом диагностировали у маленького пациента внутримозговое кровоизлияние.

- Осужденный взят под стражу в зале суда, - добавляют «КП-Волгоград» в CУ СК по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU