2019-07-04T16:29:21+03:00
Общество

Волгоградец через суд наказал турфирму за сорванное свадебное путешествие

Мужчине вернули не только деньги за путевку, но еще и заплатили компенсацию морального вреда
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Год мужчина добивался возврата денег за путевку. Добился.Год мужчина добивался возврата денег за путевку. Добился.Фото: Андрей МИРЕЙКО, Станислав ШЕВЧЕНКО.
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Волгоградец год судился с компанией ООО «Регион Туризм», но доказал, что они виновны в сорванном свадебном путешествии. Молодой человек со своей возлюбленной собрались съездить в Испанию сразу после росписи. Продумали все заранее и до мелочей. В августе 2018-го заплатили за две путевки в вышеуказанной фирме 75 680 рублей, плюс 3 тысячи рублей за оформление визы. Однако, через время из посольства Испании в Москве пришел отказ: супруге отказали из-за «непредоставления обоснований цели и условий намеченного пребывания».

Естественно, волгоградец потребовал вернуть ему оплаченные деньги. Ведь сам в свадебное путешествие он ехать не собирался. Но компания отдала только часть - 40 тысяч рублей, и категорически отказалась вернуть остальное. Тогда мужчина пошел в суд.

- Туроператор нарушил условия договора, не исполнив надлежащим образом взятые на себя обязательства. Поэтому Дзержинский райсуд Волгограда (с учётом апелляционного определения Волгоградского областного суда) разорвал договор между волгоградцем и ООО «Регион Туризм». Кроме того, в пользу пострадавшего с турфирмы взыскали стоимость путевки - 38 280 рублей, и компенсацию морального вреда - 8000 рублей. А еще компания заплатит штраф - 23 140 рублей, и оплатит расходы на оплату услуг в размере 10 тысяч рублей, - сообщают «КП-Волгоград» в областном суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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