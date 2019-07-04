Волгоградцу грозит до четырех лет колонии за четыре спиленных ясеня

СЕГОДНЯ 15:12 2019-07-04T15:12:22+03:00

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Ради сиюминутной прибыли некоторые волгоградцы готовы уничтожать то, что создавалось годами. Так, 43-летний житель Краснослободска за день спилил сразу четыре ясеня, которые росли возле хутора Бобры на территории Среднеатубинского лесничества. Причем, он не пустил пол пилу сухостойные или больные деревья, нет - он уничтожил абсолютно здоровые и зеленые насаждения.

Этого дровосека с поличным поймал участковый полиции.

- В полиции мужчина пояснил, что спилил деревья, чтобы впоследствии их продать и заработать на древесине, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

На него уже завели уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». И грозит ему до 4 лет лишения свободы, а также штраф - до 300 тысяч рублей.

Напомним, что на днях за незаконную вырубку деревьев уволили и директора МУ «Горэколес». И там уже речь не о единичном уничтожении насаждений, а о массовой рубке леса.

ИСТОЧНИК KP.RU