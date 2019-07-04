Волгоградцу грозит до четырех лет колонии за четыре спиленных ясеня
Ради сиюминутной прибыли некоторые волгоградцы готовы уничтожать то, что создавалось годами. Так, 43-летний житель Краснослободска за день спилил сразу четыре ясеня, которые росли возле хутора Бобры на территории Среднеатубинского лесничества. Причем, он не пустил пол пилу сухостойные или больные деревья, нет - он уничтожил абсолютно здоровые и зеленые насаждения.
Этого дровосека с поличным поймал участковый полиции.
- В полиции мужчина пояснил, что спилил деревья, чтобы впоследствии их продать и заработать на древесине, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.
На него уже завели уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». И грозит ему до 4 лет лишения свободы, а также штраф - до 300 тысяч рублей.
Напомним, что на днях за незаконную вырубку деревьев уволили и директора МУ «Горэколес». И там уже речь не о единичном уничтожении насаждений, а о массовой рубке леса.
ИСТОЧНИК KP.RU