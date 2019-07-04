2019-07-04T15:12:22+03:00
Происшествия

Волгоградцу грозит до четырех лет колонии за четыре спиленных ясеня

Мужчина хотел заработать на древесине
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ради сиюминутной прибыли некоторые волгоградцы готовы уничтожать то, что создавалось годами. Так, 43-летний житель Краснослободска за день спилил сразу четыре ясеня, которые росли возле хутора Бобры на территории Среднеатубинского лесничества. Причем, он не пустил пол пилу сухостойные или больные деревья, нет - он уничтожил абсолютно здоровые и зеленые насаждения.

Этого дровосека с поличным поймал участковый полиции.

- В полиции мужчина пояснил, что спилил деревья, чтобы впоследствии их продать и заработать на древесине, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

На него уже завели уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». И грозит ему до 4 лет лишения свободы, а также штраф - до 300 тысяч рублей.

Напомним, что на днях за незаконную вырубку деревьев уволили и директора МУ «Горэколес». И там уже речь не о единичном уничтожении насаждений, а о массовой рубке леса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Волгоградские волонтеры пристроили спасенного алабая в Новосибирск
В Волгограде на шоссе Авиаторов по гарантии высадят 250 деревьев
У пяти волгоградцев доходы больше миллиарда
Укачал младенца до смерти: волгоградца отправили в колонию за гибель пасынка
Волгоградец через суд наказал турфирму за сорванное свадебное путешествие
В Волгограде в колонию отправили еще двух членов банды, грабившей ювелирные магазины
Не отпустили: Мосгорсуд оставил Михаила Музраева под арестом
Администрация Волгограда заплатит 120 тысяч рублей девушке за травму на ледяном тротуаре
На 20 минут зависли в воздухе: в Волгограде из-за скачка напряжения остановилось «чертово» колесо
В Астрахани судят владельца батута, где девочка сломала позвоночник
Под Волгоградом строят современный манеж для джигитовки
Курортный обман: волгоградка осталась без отпуска, оплатив мнимый отель
Путин назначил нового начальника в волгоградское УФСИН
Половину домов Волгограда проверили на готовность к зиме
В Волжском «семерка» протаранила автобус
Волгоградский владелец турбазы украл электричества на пять миллионов рублей