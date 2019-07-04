Администрация Волгограда заплатит 120 тысяч рублей девушке за травму на ледяном тротуаре

СЕГОДНЯ 11:59 2019-07-04T12:06:27+03:00

Девушка упала на скользком тротуаре, сломала ногу и пролежала на больничном несколько месяцев. Теперь ей возместят убытки. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Волгоградка доказала в суде, что упала потому, что коммунальщики не расчистили дорожки

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Удивительно, но факт: волгоградка по имени Елена смогла выиграть суд у администрации Волгограда и получит компенсацию за падение на ледяном тротуаре. Как ни пытались чиновники оспорить требования девушки, суд признал ее правоту.

Случай, казалось бы, рядовой: девушка поскользнулась на ледяном тротуаре, упала и получила травму. В больнице ей поставили диагноз: перелом и подвывих нижних конечностей. Это было 26 марта 2018-го. Несколько месяцев несчастной пришлось провести на больничном. Она за свои деньги лечилась, да еще и потеряла средний заработок. Поэтому, когда встала на ноги, пошла в суд с требованием признать администрацию, которая обязана чистить и посыпать тротуары, виновной. А также потребовала возместить ей ущерб. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в областном суде.

Суд Дзержинского района вынес решение в пользу Елены и постановил: администрации Волгограда возместить ей расходы на лечение в сумме 66,2 тысяч рублей, утраченный заработок - 24,5 тысяч рублей, а также выплатить ей компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей.

Чиновники с таким вердиктом не согласились и подали апелляцию. Однако, Волгоградский областной суд оставил приговор без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU