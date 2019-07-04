2019-07-04T11:55:20+03:00
Общество

На 20 минут зависли в воздухе: в Волгограде из-за скачка напряжения остановилось «чертово» колесо

Сегодня популярный аттракцион в ЦПКиО снова заработает
Екатерина СИМОХИНА
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Аттракцион ненадолго вывел из строя скачок напряжения.Аттракцион ненадолго вывел из строя скачок напряжения.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Несмотря на то, что колесо обозрения в волгоградском ЦПКиО работает уже год, на него почти всегда очередь. И в минувшую среду, 3 июля, было немало желающих увидеть город с высоты птичьего полета. Правда, прогулка немного затянулась – колесо остановилось минут на 20. У посетителей было время и поволноваться, и пофотографироваться.

- Как себя чувствует колесо обозрения? - корреспондент «КП-Волгоград» дозвонилась генеральному директору ООО «Парк» Петру Пигалеву.

- Прекрасно все с ним!

- А что вчера произошло?

- Вчера, видимо, по причине скачка напряжения, остановился один из моторов, сработала защита, отключение. Мы подключили аттракцион к аварийному источнику питания. Это заняло минут 20, после чего колесо снова заработало. Можете спросить и у полиции, и у МЧС, никто при этом не пострадал, никому не пришлось оказывать помощь. Сегодня колесо будет работать как обычно, с 15.00 часов.

В парке тем временем продолжается благоустройство. Сейчас там заметно прибавилось аттракционов, и даже появилась копия «Эйфелевой башни».

Парк недавно обзавелся собственной Эйфелевой башней Фото: Екатерина СИМОХИНА

Парк недавно обзавелся собственной Эйфелевой башнейФото: Екатерина СИМОХИНА

Сегодня колесо снова заработает. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Сегодня колесо снова заработает.Фото: Екатерина СИМОХИНА

ИСТОЧНИК KP.RU

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