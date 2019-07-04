В Астрахани судят владельца батута, где девочка сломала позвоночник

СЕГОДНЯ 11:29 2019-07-04T11:37:54+03:00

К счастью, операция девочке не понадобилась. Но больше на такие батуты детей не пускают. Фото: Евгения ГУСЕВА

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На скамье подсудимых оказался астраханский бизнесмен - владелец ООО «Грандстап». Его компания установила в торговых центрах Астрахани аттракционы для детворы (в том числе и батутные центры). На одном из этих батутов 5-летняя девочка и сломала позвоночник. Теперь коммерсанта судят по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они совершены в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Об этом "КП-Волгоград" рассказали в СУ СК по Астраханской области. Бизнесмену грозит до 6 лет лишения свободы.

Напомним, ЧП случилось 21 декабря 2018-го. Девочка прыгала на батуте и неудачно упала. Из батутного центра ее увезли на «скорой». Диагноз, который поставили врачи, был страшным - компрессионный перелом позвоночника. К счастью, операция ребенку не понадобилась и не проводилась. Но оставлять безнаказанным это ЧП родители девочки не стали. Следователи завели уголовное дело, а сегодня, 4 июля 2019-го, прокуратура Астраханской области утвердила обвинительное заключение.

ИСТОЧНИК KP.RU