Под Волгоградом строят современный манеж для джигитовки

СЕГОДНЯ 11:09 2019-07-04T11:09:06+03:00

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В городе Суровикино Волгоградской области уже к концу лета появится современный Центр спортивной джигитовки. На выделенной для него территории (более трех гектаров) уже возвели металлический каркас, а по окончании работ Центр будет соответствовать международным олимпийским стандартам. Здесь будут и конюшни, и хозпостройки, и административный корпус, и универсальный зал для занятий другими видами спорта.

Идея построить такой уникальный центр принадлежит Александру Щеглову - руководителю конного клуба имени генерала Якова Бакланова. Уже 20 лет он растит в Суровикино настоящих джигитов, и является главным тренером сборной России по казачьей джигитовке.

- Его воспитанники неоднократно становились победителями всероссийских и международных соревнований, успешно представляли Волгоградскую область на спортивных аренах по всему миру. «Баклановцы» входят в состав Гильдии каскадеров России и участвуют в съемках кинофильмов. При этом обучают ребят здесь абсолютно бесплатно, что дает возможность реализовать себя и детям из малообеспеченных семей, - говорят в областной думе.

Кстати, помимо джигитовки в Центре планируют развивать и олимпийские дисциплины конного спорта. Кроме того, манеж можно будет использовать для занятий иппотерапией – лечебной верховой ездой, которая помогает при психоневрологических расстройствах и нарушениях опорно-двигательной системы. Тем более, что у специалистов клуба Бакланова есть такой опыт работы.

ИСТОЧНИК KP.RU