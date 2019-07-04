Курортный обман: волгоградка осталась без отпуска, оплатив мнимый отель

СЕГОДНЯ 10:53 2019-07-04T10:53:15+03:00

За несколько дней наши земляки отдали аферистам почти триста тысяч рублей

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Телефонные аферисты, гадалки, лжериелторы - мошенники придумывают все новые и новые схемы обмана, а доверчивые волгоградцы продолжают попадаться на их удочки. Только за последние дни наши люди отдали аферистам 300 тысяч рублей. А одна волгоградка из-за этого даже лишилась отдыха на Черном море.

41-летняя женщина нашла объявление в интернете с заманчивыми ценами на жилье в Сочи, и решила забронировать номер. Позвонив по указанному телефону, ей «работник отеля» сообщил, что для брони надо оплатить 16 тысяч рублей. Волгоградка, ничего не подозревая, перевела сумму на указанный счет, а когда приехала в Сочи обнаружила, что договор с отелем не заключался и деньги за бронь не поступали.

- Уважаемые граждане! Будьте предельно внимательны при общении с незнакомцами! Не позволяйте мошенникам себя обмануть! - снова и снова обращаются к волгоградцам в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU