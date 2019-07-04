Путин назначил нового начальника в волгоградское УФСИН

СЕГОДНЯ 10:29 2019-07-04T10:29:10+03:00

Просвернин в последние годы работал в Адыгее. Фото с сайта УФСИН.

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Президент России Владимир Путин вчера, 3 июля, подписал указ, которым уволил сразу трех генералов, а заодно назначил новых руководителей силовых ведомств. В этом списке оказался и новый руководитель УФСИН по Волгоградской области. Главой регионального управления назначен Александр Просвернин.

До настоящего момента полковник внутренней службы возглавлял УФСИН России по Республике Адыгея. А вообще долгое время работал в Краснодарском крае.

Ему 41 год. Родился он в городе Железноводске Ставропольского края. В 2000 году окончил Кубанский государственный технологический университет по специальности «технология машиностроения», в 2006 году Кубанский государственный университет по специальности «юриспруденция». С 2000 года служил в органах уголовно-исполнительной системы Краснодарского края. С ноября 2015 года замещал должность первого заместителя начальника УФСИН России по Краснодарскому краю.

Награжден Медалью «За отличие в охране общественного порядка», рядом ведомственных наград.

ИСТОЧНИК KP.RU