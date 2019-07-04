Половину домов Волгограда проверили на готовность к зиме

СЕГОДНЯ 10:03 2019-07-04T10:03:48+03:00

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Пока волгоградцы наслаждаются летним отдыхом, сотрудники «Концессии теплоснабжения» активно готовят жилой фонд Волгограда к предстоящей зиме. И уже проверили на прочность больше половины инженерных сетей в многоэтажных домах.

- В настоящее время проверку на прочность прошли инженерные системы в 2,5 тысячах многоквартирных домов, – это 51% от всех зданий, получающих тепло централизованно, - отчитываются в компании. Параллельно готовят к холодам социальные объекты. Испытания уже успешно прошли сети в 319 образовательных и 62 медицинских учреждениях.

При этом в «Концессии теплоснабжения» напоминают, что за готовность домов к зиме отвечают также УК и ТСЖ. Только после того, как они проверят приборы учета, состояние запорной арматуры, изоляцию в подвалах и на чердаках, и состояние труб, только тогда они подают заявки теловикам. Специалисты районных подразделений тепловой инспекции проверят готовность внутридомовых сетей, и, если не найдут нарушений, управляющим организациям выдадут акт промывки и опрессовки системы отопления. И только имея на руках акт от тепловиков УК и ТСЖ обращаются в органы самоуправления, которые после комплексной проверки подтвердят полную готовность зданий к зиме.

ИСТОЧНИК KP.RU