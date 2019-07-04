В Волжском «семерка» протаранила автобус

СЕГОДНЯ 09:37 2019-07-04T09:37:06+03:00

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Бытует мнение, что опытные водители реже попадают в ДТП, однако вчера, 3 июля, именно по вине пенсионеров произошли сразу две аварии с пострадавшими. Примерно в полдень печальное сообщение поступило из Волжского, там 67-летний водитель чуть не убил свою супругу. Пара ехала на своей «семерке» по улице Мира: мужчина за рулем, его 66-летняя жена - рядом на пассажирском сидении. И как пожилой водитель не смог объехать стоящий на остановке автобус «Мерседес», не понятно. Легковушка врезалась в него так, что бабушку увезли в больницу с травмами.

А где-то в 15.33 в ДТП попала еще одна пара пенсионеров. Только уже в Волгограде на Третьей Продольной магистрали. Как сообщают в ГУ МВД по региону, 86-летний водитель «Дэу Матиз» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в попутно едущий «КАМАЗ».

- Водителя и его 80-летнюю пассажирку госпитализировали, а вот водителя «КАМАЗА» теперь разыскивают, так как он уехал с места ДТП, - сообщают в ведомстве.

Видимо, водитель грузовика не почувствовал удар малолитражки.

ИСТОЧНИК KP.RU