В Волжском «семерка» протаранила автобус
Бытует мнение, что опытные водители реже попадают в ДТП, однако вчера, 3 июля, именно по вине пенсионеров произошли сразу две аварии с пострадавшими. Примерно в полдень печальное сообщение поступило из Волжского, там 67-летний водитель чуть не убил свою супругу. Пара ехала на своей «семерке» по улице Мира: мужчина за рулем, его 66-летняя жена - рядом на пассажирском сидении. И как пожилой водитель не смог объехать стоящий на остановке автобус «Мерседес», не понятно. Легковушка врезалась в него так, что бабушку увезли в больницу с травмами.
А где-то в 15.33 в ДТП попала еще одна пара пенсионеров. Только уже в Волгограде на Третьей Продольной магистрали. Как сообщают в ГУ МВД по региону, 86-летний водитель «Дэу Матиз» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в попутно едущий «КАМАЗ».
- Водителя и его 80-летнюю пассажирку госпитализировали, а вот водителя «КАМАЗА» теперь разыскивают, так как он уехал с места ДТП, - сообщают в ведомстве.
Видимо, водитель грузовика не почувствовал удар малолитражки.
ИСТОЧНИК KP.RU