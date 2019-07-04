Волгоградский владелец турбазы украл электричества на пять миллионов рублей

СЕГОДНЯ 09:00 2019-07-04T09:00:26+03:00

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Казалось бы, сегодня энергетики делают все, чтобы предотвратить кражи электроэнергии, но все равно находятся любители халявы. Одного такого «бизнесмена» поймали в Волгоградской области. Причем крал он по-крупному: в итоге задолжал порядка 5 миллионов рублей за 1,2 миллиона киловатт в час. Теперь он не только возместит украденное, но еще и заплатит крупный штраф.

Волгоградец владеет турбазой на берегу живописного Дона. Чтобы сэкономить на коммунальных платежах, он регулярно «скручивал» показания счетчика. Энергетики обратили внимание, что турбаза оплачивает не более тысячи киловатт в месяц, хотя даже по самым скромным подсчетам потребляла в несколько раз больше. Поэтому и наведались к бизнесмену с проверкой. Не зря.

- Специалисты обнаружили отсутствие антимагнитной пломбы на щите учета. Ее просто срезали, а показания прибора учета были искусственно занижены. Для таких нарушений расчет суммы возмещения производится по максимальной мощности электроприборов за период с даты последней проверки, - поясняют в волгоградском филиале «Россети Юг». - А ведь оплачивал бы этот предприниматель по факту потребления, суммы были б в 5-10 раз меньше, чем теперь.

ИСТОЧНИК KP.RU