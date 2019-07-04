Астраханца, взорвавшего гранатой семью с детьми, отправили в колонию на десять лет

СЕГОДНЯ 08:44 2019-07-04T08:44:10+03:00

На лодке так и остались следы от осколков взорванной гранаты. Фото СУ СК по Астраханской области.

Только по воле случая никто при взрыве не пострадал

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Суд Трусовского района Астрахани отправил за решетку мужчину, который чуть не убил семью с двумя детьми - 14 и 3 лет. Отправили далеко и надолго: ему дали 9 с половиной лет колонии строгого режима. Кроме того, этот рецидивист заплатит штраф в размере 30 тысяч рублей.

Поделом. Ведь то, что совершил этот ненормальный, до сих пор с ужасом вспоминает астраханская семья.

Как рассказали «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области, случилось это 30 июня 2018-го. Семья отдыхала на Волге. Катались на лодке, а когда причалили к лодочной станции и наткнулись на этого пьяного озверевшему мужчину. Незнакомец пристал к главе семьи с требованием подойти к нему на разговор. А когда получил отказ, достал из кармана боевую гранату, выдернул чеку и бросил в сторону семьи. Прогремел взрыв.

Благо, что граната взорвалась в воде, не долетев до лодки, где находилась семья. Благо, что никто не пострадал.

Следователи собрали достаточно улик, доказывающих вину, к слову неоднократно судимого мужчины. Поэтому суд и признал его виновным по статье «покушение на убийство двух и более лиц, малолетнего, совершенное общеопасным способом, из хулиганских побуждений».

ИСТОЧНИК KP.RU