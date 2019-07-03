В Волгоградском ботаническом саду впервые зацвел двухметровый банан

СЕГОДНЯ 22:02 2019-07-03T22:02:34+03:00

Кстати, ботаники говорят, что банан цветет целый год. Так что вы успеете увидеть это чудо. Фото облкомприроды.

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Вы видели, как цветет банан? Думаете, бананы не растут в Волгоградской области. Ошибаетесь. Если вы наведаетесь в Волгоградский ботанический сад, то сами убедитесь, что у нас бананы не только растут, но и цветут. Правда, речь идет о декоративном растении.

- Это экзотическое растение привезли волгоградские ботаники из сочинского питомника четыре года назад. Специально для него был подобран оптимальный почвенный состав и обеспечен необходимый уход. Декоративный банан продемонстрировал прекрасную приживаемость – сегодня он достиг 180 сантиметров в высоту и впервые порадовал своим цветением, - рассказывают «КП-Волгоград» в областном комитете природных ресурсов.

Кстати, как отмечают специалисты, цветение банана может продолжаться целый год! Так что гости Волгоградского ботанического сада обязательно увидят это чудо.

Интересный факт: ботаники считают банан не деревом, а травой, так как стебель растения не содержит древесины. На срезе «ствола» нет рисунка годовых колец, как у деревьев, у него нет веток.

ИСТОЧНИК KP.RU