2019-07-03T22:02:34+03:00
Общество

В Волгоградском ботаническом саду впервые зацвел двухметровый банан

Скоро ботаники смогут собрать и первый экзотический урожай
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Кстати, ботаники говорят, что банан цветет целый год. Так что вы успеете увидеть это чудо. Фото облкомприроды.Кстати, ботаники говорят, что банан цветет целый год. Так что вы успеете увидеть это чудо. Фото облкомприроды.
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Вы видели, как цветет банан? Думаете, бананы не растут в Волгоградской области. Ошибаетесь. Если вы наведаетесь в Волгоградский ботанический сад, то сами убедитесь, что у нас бананы не только растут, но и цветут. Правда, речь идет о декоративном растении.

- Это экзотическое растение привезли волгоградские ботаники из сочинского питомника четыре года назад. Специально для него был подобран оптимальный почвенный состав и обеспечен необходимый уход. Декоративный банан продемонстрировал прекрасную приживаемость – сегодня он достиг 180 сантиметров в высоту и впервые порадовал своим цветением, - рассказывают «КП-Волгоград» в областном комитете природных ресурсов.

Кстати, как отмечают специалисты, цветение банана может продолжаться целый год! Так что гости Волгоградского ботанического сада обязательно увидят это чудо.

Интересный факт: ботаники считают банан не деревом, а травой, так как стебель растения не содержит древесины. На срезе «ствола» нет рисунка годовых колец, как у деревьев, у него нет веток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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