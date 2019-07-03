Волгоградская семья за пять лет может накопить на двухкомнатную квартиру

СЕГОДНЯ 19:28 2019-07-03T19:28:05+03:00

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Оказывается, зря волгоградцы жалуются на недоступность жилья. Эксперты РИА-рейтинг на днях подсчитали, что среднестатистическая волгоградская семья с одним ребенком всего за 5 лет и 2 месяца может накопить на двухкомнатную квартиру. Причем в расчеты брали полноценную квартиру площадью 60 квадратных метров.

«Да это сказки», - скажут волгоградцы. «Нет, реальные упрямые цифры» - констатируют эксперты. И в подтверждение приводят расчеты.

Для оценки доступности жилья для жителей разных регионов России, аналитики взяли средние цены на квартиры (на начало 2019 года). В Волгограде «двушку» оценили в 2,3 миллиона рублей. И рассчитали максимально возможный свободный остаток денег, который остается у семьи после минимально необходимых трат. Остаток высчитали просто: сложили средние зарплаты мамы и папы, и вычли прожиточный минимум в регионе для взрослых и детей. Так и получилось, что волгоградская семья может собрать 2,3 миллиона рублей за 5,2 года. С таким показателем Волгоградская область занимает 40-е место из 85-ти регионов России.

Быстрее всех на «двушку» могут накопить жители Магаданской области и Ямало-Ненецкого округа (за 1,4 года). А дольше всех копить придется жителям Дагестана и Севастополя (10,7 и 11,3 лет соответственно).

ИСТОЧНИК KP.RU