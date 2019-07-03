В Астрахани вор проник в чужой дом и съел все котлеты

СЕГОДНЯ 18:42 2019-07-03T18:42:19+03:00

Молодой человек только вышел из колонии, и, похоже, отправится обратно за решетку.

А заодно преступник прихватил телефон подростка, который в это время прятался в соседней комнате

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В Астрахани голодный воришка пробрался в чужой дом, поужинал, отдохнул, и, не дождавшись хозяев, ушел, прихватив с собой мобильный телефон. За всем этим действом тихонько наблюдал перепуганный 16-летний мальчишка, который заметил грабителя на кухне, когда тот шарил в холодильнике. Подросток хотел вызвать полицию, но телефон остался в кухне на столе. В итоге парнишка так и просидел в «тайнике», пока преступник сам не ушел из дома.

Когда бабушка вернулась домой, внук поведал ей эту историю. И посетовал, что вор съел все котлеты и украл его мобильник.

Следователи УМВД по городу Астрахани отправились на поиски голодного разбойника. Нашли довольно быстро. Оказалось, что в дом залез 29-летний мужчина, который лишь недавно освободился из мест лишения свободы.

В полиции он стал оправдываться, мол, пришел к другу, который ранее проживал в этом доме. Постучал, но ему никто не открыл. Тогда он разрезал москитную сетку и проник в дом. Не знал преступник, что друг его скончался два года назад, а в дом въехали другие жильцы.

- Похищенный смартфон он продал за 1000 рублей, и сразу же потратил деньги на алкоголь, - рассказывает «КП-Волгоград» следователь отдела полиции №2 СУ УМВД по Астрахани Ольга Гайворонская. - Уголовное дело направлено в прокуратуру Ленинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU