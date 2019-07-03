2019-07-03T18:22:02+03:00
Общество

Проект нового корпуса онкодиспансера доверили компании из Волжского

На территории построят новое здание для проведения лучевой терапии раковым больным
Наталья ГЛАЗУНОВА
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На территории Волгоградского областного онкодиспансера построят новый радиологический корпус для лучевой терапии. И уже региональное управление капстроительства заключило контракт на проектирование. Тендер выиграла компания их Волжского - ОАО "Институт по проектированию предприятий промышленности резиновых технических изделий" (ОАО "ГИПРОРЕЗИНОТЕХНИКА"). На проект нового корпуса из областного бюджета выделили почти 6,5 миллиона рублей. А сам объект планируют строить за федеральные деньги, которые выделяются в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Как сообщают в облстрое, проект должен быть готов уже в первом полугодии 2020-го.

- Пропускная способность радиологического корпуса составит около 20-25 человек в смену, при этом предусмотрен двухсменный режим работы. Данное подразделение онкологического профиля предназначено для оказания диагностической, лечебной, специализированной, в том числе высокотехнологической и реабилитационной помощи взрослому населению при доброкачественных и злокачественных новообразованиях.

В здании планируются процедурные отделения для проведения радиотерапии, палаты дневного стационара, а также технологические, вспомогательные, санитарно-гигиенические, служебно-бытовые и прочие помещения согласно действующим строительным, технологическим и санитарным нормам для лечебных учреждений, - рассказывают в облстрое.

Напомним, что в рамках национального проекта "Здравоохранение" на базе областного онкодиспансера №1 уже идет строительство современного лечебно-консультационного центра. В составе учреждения: детская и взрослая поликлиники с проходной способностью 100 и 600 посещений в смену, отделение маммологии, эндоскопии, клинико-диагностическая лаборатория, блок реанимации и интенсивной терапии. Ввод объекта предполагается в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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