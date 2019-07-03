Первый в России фестиваль инклюзивных театров пройдет в Волгограде

СЕГОДНЯ 18:10 2019-07-03T18:10:34+03:00

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Впервые в России пройдет фестиваль инклюзивных театральных коллективов. Называться он будет «Особый взгляд» и пройдет в Волгограде. К нам приедут коллективы Краснодара, Астрахани, Адыгеи.

Мероприятия пройдут с 8 по 12 июля на двух площадках — в Волгоградском государственном институте искусств и культуры, а также в ДК Ворошиловского района Волгограда.

10 июля на сцене ДК инклюзивный театр «Пламя» из Волгограда представит свой спектакль «Урок превращений».

- Этот спектакль поставил известный волгоградский артист и режиссер Дмитрий Матыкин. В нем задействованы люди с инвалидностью по зрению 1, 2 и 3 групп, а также с нарушениями опорно-двигательного аппарата, - рассказывают «КП-Волгоград» в администрации регионы.

В тот же день 10 июля коллектив «Оптимисты» из Краснодара представит зрителям на суд спектакль «Женитьба» по пьесе Николая Гоголя.

11 июля гости фестиваля увидят спектакль коллектива «Преодоление» из Астрахани по пьесе Ене Хелтаи. Театральная студия «Отражение» из Адыгеи представит на фестивале спектакли по произведениям Аркадия Аверченко «Красивая женщина» и «Сердце молодой девушки».

12 июля коллектив «Метафорический калейдоскоп» из Волгограда покажет спектакль «Стеклянный зверинец» по пьесе Теннессии Уильямса, после чего пройдет торжественная церемония закрытия фестиваля.

Вход на фестивальные показы, церемонию открытия и закрытия фестиваля свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU