Волгоградского пристава за кражу 25 тысяч рублей отправили в колонию почти на пять лет

СЕГОДНЯ 17:58 2019-07-03T17:58:23+03:00

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На скамье подсудимых оказалась бывший судебный пристав Михайловского районного отдела УФССП РФ по Волгоградской области Валентина Грищенко. Ее признали виновной в присвоении вверенных ей денег. Она присвоила 25 тысяч рублей, которые должны были пойти на оплату чужого долга. За это ее приговорили к 4 годам и 7 месяцам колонии общего режима. Кроме того, женщина должна будет выплатить штраф в размере 2,1 миллиона рублей, и не имеет права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на один год шесть месяцев

Вердикт, согласитесь, суровый. Бывший пристав тоже так решила, потому и подала апелляцию. Но, как выяснили в Волгоградском областном суде, приговор вполне справедливый. Так как женщина уже не в первый раз приступила закон. У нее была непогашенная судимость, но это не остановило ее украсть второй раз. Поэтому и вердикт вынесли по совокупности преступлений, с учетом неотбытой части наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU