2019-07-03T17:58:23+03:00
Происшествия

Волгоградского пристава за кражу 25 тысяч рублей отправили в колонию почти на пять лет

Кроме того, бывшая служащая заплатит штраф в размере 2,1 миллиона рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

На скамье подсудимых оказалась бывший судебный пристав Михайловского районного отдела УФССП РФ по Волгоградской области Валентина Грищенко. Ее признали виновной в присвоении вверенных ей денег. Она присвоила 25 тысяч рублей, которые должны были пойти на оплату чужого долга. За это ее приговорили к 4 годам и 7 месяцам колонии общего режима. Кроме того, женщина должна будет выплатить штраф в размере 2,1 миллиона рублей, и не имеет права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на один год шесть месяцев

Вердикт, согласитесь, суровый. Бывший пристав тоже так решила, потому и подала апелляцию. Но, как выяснили в Волгоградском областном суде, приговор вполне справедливый. Так как женщина уже не в первый раз приступила закон. У нее была непогашенная судимость, но это не остановило ее украсть второй раз. Поэтому и вердикт вынесли по совокупности преступлений, с учетом неотбытой части наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Астрахани вор проник в чужой дом и съел все котлеты
Проект нового корпуса онкодиспансера доверили компании из Волжского
Первый в России фестиваль инклюзивных театров пройдет в Волгограде
Троллейбусы в Волгограде стали ездить быстрее
За выступление Димы Билана Волжский заплатит пять миллионов рублей
В Волгограде со второго этажа выпал двухлетний малыш
В Городище коммерсант обманул дольщиков почти на 15 миллионов рублей
Волгоградских медиков научат вежливости
Между интерактивным музеем и сквером у «Гасителя» нарисуют «зебру» и поставят 8 светофоров
Депутат Госдумы Татьяна Цыбизова присоединилась к флешмобу в защиту врача Элины Сушкевич
В приюте «Дино» появилась вода: волгоградцы собрали 60 тысяч для новой скважины
Бизнесмену из Волгограда дали три года тюрьмы за неуплату 9 миллионов налогов
Под Волгоградом лихач на "Рено" сбил дорожника
Проект новой школы в Кировском прошел госэкспертизу
Из-за долгов за газ волгоградцам закрыли выезд за границу
Управляющий магазина из Волгограда присвоил миллион рублей своего начальника