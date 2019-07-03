2019-07-03T16:29:50+03:00
Общество

Троллейбусы в Волгограде стали ездить быстрее

Скорость общественного транспорта увеличилась за счет выделенных полос
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Троллейбусы стали меньше стоять в пробках. Фото: Алена КУЗЬМИНА.Троллейбусы стали меньше стоять в пробках. Фото: Алена КУЗЬМИНА.
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В Волгограде откорректировали расписание движения наиболее популярных троллейбусных маршрутов. Внесли изменения из-за того, что ходить общественный транспорт стал быстрее - выделенные полосы сработали. В итоге троллейбусы проходят свой маршрут пусть на три - четыре минуты, но все же раньше. А волгоградские автомобилисты хоть поначалу и боялись новшества, но все же быстро к нему привыкли.

Как сообщили «КП-Волгоград» в МУП «Метроэлектротранс», увеличилась скорость движения троллейбусов № 9, №10, №10А, №12 и №15А. В итоге троллейбус №9 стал экономить в дороге четыре минуты, остальные маршруты - по три минуты. Значительная часть их пути как раз приходится на выделенные полосы на Первой продольной и проспекте Жукова. Помимо выделенки, уменьшить простой в пробках помогла и новая нулевая продольная, которая оттянула часть автотранспорта с проспекта Ленина. Меньше стало на дорогах и маршруток.

- Любое увеличение скорости сообщения общественного транспорта в условиях интенсивного городского потока, с учетом соблюдения всех требований и ограничений - это существенный показатель, который говорит о положительной динамике в транспортной сфере города, - говорят специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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