За выступление Димы Билана Волжский заплатит пять миллионов рублей

СЕГОДНЯ 15:05 2019-07-03T15:05:00+03:00

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В Волжском идут последние приготовления к празднованию юбилея: в этом году городу исполнится 65 лет. Основные торжества пройдут 28 июля. По такому случаю обещают грандиозный гала-концерт, который пройдет на площади имени Ленина. Готовят обширную программу с выступлениями, как местных коллективов, так и приглашенных гостей. А главным хедлайнером вечера станет Дима Билан. На днях ГБУК «Агентство по проведению культурно-массовых мероприятий» заключило контракт с певцом, согласно которому Билан обязуется развлекать волжан и гостей города на празднике целых 50 минут. За это ему заплатят ни много, ни мало - 5,1 миллион рублей. Завершится выступление Билана красочным фейерверком.

Напомним, к юбилею волжанам подарят не только концерт, но и капитально отремонтированные дороги, обновленные Дом культуры и отдыха «Волжский» и ДК «Октябрь», а также несколько благоустроенных парков и скверов.

ИСТОЧНИК KP.RU