В Волгограде со второго этажа выпал двухлетний малыш

СЕГОДНЯ 14:32 2019-07-03T14:32:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Опять ЧП, опять ребенок выпал из окна многоэтажки в Волгограде. Случилось это днем 1 июля в Краснооктябрьском районе.

Звонок с криками о помощи поступил от жильцов с проспекта Ленина дома №79. С окна на втором этаже выпал двухлетний малыш.

Как рассказали «КП-Волгоград» в правоохранительных органах региона, ЧП случилось, когда мама ребенка была дома. Малыш кушал кашу на кухне за столом, а женщина на пару минут вышла из комнаты. Этого хватило, чтобы ребенок залез на подоконник и облокотился на москитную сетку, а она, как это в основном и бывает, не выдержала вес дитя.

Ребенка доставили в больницу №25. Но его состояние медики оценивают, как тяжелое. Решается вопрос о переводе в седьмую детскую больницу.

- Семья, в которой произошло ЧП, характеризуется положительно. На учете в органах ПДН не состоит. Жалоб от соседей на них ни разу не поступало, - уточняют правоохранители.

И еще раз обращают внимание взрослых: не оставляйте детей без присмотра и закрывайте окна, когда малыши в доме!

ИСТОЧНИК KP.RU