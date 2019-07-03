В Городище коммерсант обманул дольщиков почти на 15 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 13:55 2019-07-03T13:55:31+03:00

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В 2016 году на улице Молодежной в поселке Ерзовка Городищенского района должен был появится многоквартирный дом. Гендиректор одной из стройфирм Волгограда заключил договор участия в долевом строительстве и получил от двух граждан более 14,5 миллионов рублей, которые попросту положил в карман. Еще один эпизод связан с злоупотреблением полномочиями.

- Часть возводимых объектов, находившихся в залоге у гражданина, обвиняемый в тот же период реализовал другим лицам, представив при государственной регистрации сделок фиктивные документы о якобы данном залогодержателем согласии. В результате залогодержателю был причинен материальный ущерб на сумму более 12 млн рублей, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной прокуратуры.

А в 2015 году он потратил 12 миллионов рублей, взятых в качестве займа под строительство дома на улице Комсомольской в том же поселке. Следователи возбудили уголовное дело по двум серьезным статьям. Имущество бизнесмена на 32 миллиона уже арестовали. Ему грозит до десяти лет колонии. Приговор будет выносить Центральный районный суд Волгограда.

ИСТОЧНИК KP.RU