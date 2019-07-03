Волгоградских медиков научат вежливости

СЕГОДНЯ 13:49 2019-07-03T13:49:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня медики в группе риска. Люди стали подкованными в юридическом плане и готовы отставивать свое право на качественное лечение и вежливое обращение в суде. В Волгограде вопросы соблюдения прав пациентов, повышения качества и доступности медпомощи рассмотрели на видеоселекторном совещании с главврачами поликлиник и больниц, которое провел вице-губернатор и будущий ректор медуниверситета Владимир Шкарин. А вскоре волгоградские медики будут учиться правильному обращению с пациентами. Врачи пройдут курсы профессиональной этики и деонтологии (есть такая наука о проблемах морали, этики и нравственности). В восьмичасовой курс включат не только теорию, но и практический анализ, и оценку клинической ситуации. Для каждого учреждения разработают свою программу.

По словам вице-губернатора, 6% жалоб пациентов в регионе касаются именно врачебной этики. Как рассказали «КП-Волгоград» в облздраве, за прошлый год им пришло почти 12 тысяч обращений. Из них более семисот жалоб затрагивали вопросы поведения медиков. Уже в этом году проблему профессиональной этики волгоградцы поднимали 345 раз, всего же поступило более 6400 обращений.

- Профессионалы работают на износ, спасают жизни и здоровье людей. Но есть и такие медики, из-за действий которых складывается нелестное мнение о здравоохранении в целом, - отметил Шкарин.

Разрулить конфликты между врачами и их пациентами может помочь и независимый Экспертный совет по медицинской этике. Его хотят возродить на базе ВолгГМУ.

ИСТОЧНИК KP.RU