Между интерактивным музеем и сквером у «Гасителя» нарисуют «зебру» и поставят 8 светофоров

СЕГОДНЯ 12:32 2019-07-03T12:32:03+03:00

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Через несколько дней у парохода «Гаситель» на берегу Волги снова начнется ремонт. На этот раз благоустраивать будут участок от уже обновленной части сквера до улицы Калинина. Выделили на это 25 миллионов рублей, подрядчика уже выбрали. А вот пешеходы от интерактивного музея «Россия - моя история» к скверу у Гасителя пока перебегают дорогу в неположенном месте и перелазят через ограждение. Во время прогулки с мэром в мае губернатор предложил решить проблему и предусмотреть здесь пешеходный переход. Прошло два месяца, но «зебра» и светофор здесь так и не появились. В администрации города ответили, что сейчас подготовительные работы в стадии завершения и переход у Гасителя все же будет. Здесь сделают островок безопасности и поставят сразу восемь светофоров.

- В настоящее время специалистами департамента городского хозяйства администрации Волгограда завершается разработка документации для внесения изменений в организацию схемы дорожного движения в виде дополнительного наземного регулируемого пешеходного перехода между территорией интерактивного музея «Россия - моя история» и сквером у «Гасителя», - сообщили корреспонденту «КП-Волгоград» в мэрии. - Пешеходный переход будет оборудован островком безопасности на разделительной полосе магистрали. Также здесь установят восемь современных светодиодных светофоров, четыре из которых будут пешеходными и оснащены вызывными кнопками по требованию.

В этом году по проекту рядом с пароходом «Гаситель» должны восстановить все четыре лестницы к воде, сделать тротуары, новое освещение, уложить поливочник, высадить полсотни деревьев и постелить газон. На берегу поставят шезлонги и скамейки с навесами, будет площадка для желающих заняться спортом и парковка для велосипедистов. Сам пароход тоже отреставрируют. К тому времени и дорога к этому месту станет более безопасной.

ИСТОЧНИК KP.RU