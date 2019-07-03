Депутат Госдумы Татьяна Цыбизова присоединилась к флешмобу в защиту врача Элины Сушкевич

СЕГОДНЯ 11:02 2019-07-03T11:03:02+03:00

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История калининградского врача-реаниматолога Элины Сушкевич всколыхнула все медицинское сообщество. В очередном «деле врачей» докторов обвиняют в спланированном убийстве недоношенного младенца в роддоме. К флешмобу и петиции в поддержку Элины Сушкевич присоединились медики по всей стране. Вступился за нее президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль. Депутат Государственной Думы от Волгоградской области Татьяна Цыбизова и член думского комитета по охране здоровья тоже поддержала врача и заявила, что в результате войны с медиками «у нас вскоре останутся только косметологи, причем без иглы и скальпеля».

- В эти дни во всех ординаторских учреждений родовспоможения и детских больницах звучит одна и та же тема. Она не про достижения современного здравоохранения, не про трудности врачебной профессии, не про проблемы со здоровьем женщин репродуктивного возраста и их родившихся детей. Это тема про масштабную информационную (и не только) войну с медицинским сообществом и абсолютную правовую незащищенность медиков, - отмечает парламентарий на своей странице в Facebook. - Если мы будем молчать, то ситуации с Еленой Мисюриной, Элиной Сушкевич и многие другие дела врачей сыграют роковую роль в современной медицине. Сколько нужно еще таких аутодафе для того, чтобы молодые люди с интеллектом, высоким чувством ответственности, способностью к сопереживанию ушли из медицины? Уже хватит.

А в заключении депутат Госдумы отметила, что до 2012 года новорожденных, которые рождались раньше 28 недель беременности, вообще не выхаживали и регистрировали в загсе только в случае, если им удавалось прожить больше семи дней. Сама Татьяна Цыбизова знает об этом не понаслышке. Она много лет проработала акушером-гинекологом, преподавала в Волгоградском медицинском университете, была директором Волгоградского медицинского колледжа №2, главврачом больницы №7 и перинатального центра №2.

- Сейчас наши российские неонатологи борются за жизнь каждого ребенка, рожденного в сроке от 22 недель. Борются, радуясь каждому вдоху. Анализируют параметры следящей аппаратуры, принимают решения, производят не самые простые манипуляции этим крошечным детям, беседуют с мамой и, порой, с многочисленными родственниками. Они очень стараются, но они не боги. У нас принято с восторгом описывать зарубежные клиники, так вот: в Европе есть только две страны (Россия и Турция), которые выхаживают новорожденных младше 24 недель гестационного возраста. Другие страны определили для себя иные критерии, - отмечает Цыбизова.

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ИСТОЧНИК KP.RU