В приюте «Дино» появилась вода: волгоградцы собрали 60 тысяч для новой скважины

СЕГОДНЯ 10:56 2019-07-03T13:22:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В конце июня в волгоградском приюте «Дино» случилось ЧП: из скважины внезапно пропала вода. Пробурить новую смогли лишь спустя полторы недели. Все это время четыреста собак могли погибнуть от обезвоживания. С утра до ночи добровольцы возили воду, а неравнодушные волгоградцы жертвовали приюту средства для восстановления водоснабжения. Всего требовалось 60 тысяч рублей.

- Мы были приятно удивлены такому количеству людей, которые были готовы прийти на помощь! Волгоградцы привозили в приют воду, перечисляли денежные средства для восстановления скважины, передавали или привозили емкости для воды, простыни и покрывала для укрытия вольеров от прямых солнечных лучей, - рассказали КП-Волгоград в приюте «Дино».

Кстати, 14 июля фонд организовывает ярмарку животных «Дорога домой». В четыре часа в Комсомольском саду гостей ждет не только зрелищное представление, но и десятки собак и кошек, которым можно подарить дом.

ИСТОЧНИК KP.RU