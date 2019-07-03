Бизнесмену из Волгограда дали три года тюрьмы за неуплату 9 миллионов налогов

СЕГОДНЯ 10:31 2019-07-03T10:31:37+03:00

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Руководитель одной из фирм Волгограда Сергей Чечуй, арестованный по делу о неуплате налогов, не согласился с решением суда первой инстанции и подал апелляцию. Но облсуд оставил приговор без изменения – три года колонии общего режима за сокрытие 9 миллионов казенных денег.

- Установлено, что Чечуй совместно с директором организации Кириллом Кальным в период 2015-2016 года уклонились от уплаты налогов путем включения в декларации заведомо ложных сведений о закупке ленты капельного орошения и полиэтиленовой пленки у трех юридических лиц, что не соответствовало действительности, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной прокуратуры.

Расследованием занимались УЭБ и ПК ГУ МВД и СУ СКР России по Волгоградской области. Силовикам удалось доказать вину коммерсантов: Кального осудили на два года, а вот Чечуй вину до последнего не признавал, хотя такая тактика не спасла его от реального заключения. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU