2019-07-03T10:31:37+03:00
Происшествия

Бизнесмену из Волгограда дали три года тюрьмы за неуплату 9 миллионов налогов

Мужчина вину свою так и не признал
Юлия Данильченко
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Приговор вступил в законную силу.Приговор вступил в законную силу.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Руководитель одной из фирм Волгограда Сергей Чечуй, арестованный по делу о неуплате налогов, не согласился с решением суда первой инстанции и подал апелляцию. Но облсуд оставил приговор без изменения – три года колонии общего режима за сокрытие 9 миллионов казенных денег.

- Установлено, что Чечуй совместно с директором организации Кириллом Кальным в период 2015-2016 года уклонились от уплаты налогов путем включения в декларации заведомо ложных сведений о закупке ленты капельного орошения и полиэтиленовой пленки у трех юридических лиц, что не соответствовало действительности, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной прокуратуры.

Расследованием занимались УЭБ и ПК ГУ МВД и СУ СКР России по Волгоградской области. Силовикам удалось доказать вину коммерсантов: Кального осудили на два года, а вот Чечуй вину до последнего не признавал, хотя такая тактика не спасла его от реального заключения. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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