Под Волгоградом лихач на "Рено" сбил дорожника

СЕГОДНЯ 09:27 2019-07-03T09:37:02+03:00

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2 июля в Волгоградской области случилось три дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали люди. Самое крупное из них устроил уроженец Дагестана за рулем "семерки". В полночь он вместе с двумя пассажирами ехал по дороге "Волгоград-Элиста" в сторону города-героя. На территории Светлоярского района водитель потерял управление над легковушкой. Машину выбросило на обочину, в кювет.

В результате сильного удара все трое получили травмы. Пострадавшим удалось вызвать врачей.

- Водитель и пассажиры - 37-летняя женщина и 42-летний мужчина - с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

А в Котельниковском районе 45-летний житель Ямало-Ненецкого автономного округа на "Рено" сбил 43-летнего дорожника, который вместе с рабочей бригадой проводил ремонтные работы на участке. Мужчину также госпитализировали в ближайшее медучреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU