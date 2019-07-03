2019-07-03T09:26:35+03:00
Общество

Проект новой школы в Кировском прошел госэкспертизу

Документация на строительство школы в Волгограде получила положительное заключение
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Новая школа уже работает в "Долине". Фото: «Приволжтрансстрой»Новая школа уже работает в "Долине". Фото: «Приволжтрансстрой»Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Вскоре в Кировском районе Волгограда появится большая новая школа, рассчитанная на восемьсот учеников. Здание будет в три этажа с отдельным входом в блок начальной школы. Помимо классов предусмотрены большой актовый и спортивный залы, столовая, библиотека, медицинский центр. Проектно-сметная документация для новой школы уже прошла государственную экспертизу и получила положительное заключение. Построят ее рядом с улицей Санаторной, где уже работает новый детский сад.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, рядом с новой школой предусмотрели освещенные проезды и тротуары, высадку деревьев и кустарников, а также поливочный водопровод для них. Для ребят установят спортивные и игровые площадки с навесами, которые защитят от солнца и дождя. Оснастят школу и всем необходимым для инвалидов.

Это будет уже не первая новая школа в этой части города. Кроме того, в ближайшие годы школы построят в Красноармейском, Советском, Ворошиловском, Дзержинском и Тракторозаводском районах Волгограда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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