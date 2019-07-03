Из-за долгов за газ волгоградцам закрыли выезд за границу

СЕГОДНЯ 09:04 2019-07-03T09:06:30+03:00

Под запрет попали жильцы 35 домов, которые пока отказываются платить поставщику

Изменить размер текста: A A

Сумасшедшие долги за газ накопились у некоторых жителей Волгограда. Например, владелец коттеджа площадью 477 квадратов в Кировском районе должен поставщику 183 тысячи рублей, а житель Дзержинского района за свой домик в 130 квадратов обязан выплатить 132 тысячи рублей. Всего собственники 165 домовладений накопили пятимиллионный долг.

- «Газпром межрегионгаз Волгоград» направил в УФССП исполнительные документы в отношении владельцев 165 домовладений площадью от 100 квадратных метров с общей задолженностью более 5 млн рублей. Долг каждого владельца коттеджа — не менее 10 тысяч, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе организации.

133 собственника имели совесть и погасили свои долги – 3,5 миллиона. А вот остальные не торопятся. 35 собственников проигнорировали требования поставщика газа и попали под санкции – теперь им нельзя покидать пределы России.

ИСТОЧНИК KP.RU