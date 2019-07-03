2019-07-03T08:47:04+03:00
Происшествия

Управляющий магазина из Волгограда присвоил миллион рублей своего начальника

Эти деньги сотрудник организации «заработал» за пару месяцев
Юлия Данильченко
Поделиться:
Изменить размер текста:

Прибыль одного из автомагазинов в Красноармейском районе Волгограда резко стала падать: владелец забил тревогу и выяснил, что его непосредственный заместитель - руководитель отдела - всего за пару месяцев обокрал его на миллион рублей. Волгоградец работал управляющим, имел доступ к специальным программам, дающим доступ к учету и реализации товара, а также к бухгалтерской документации.

- Весной прошлого года он организовал себе «дополнительный заработок» - часть ассортимента надлежащим образом не учитывал, а вырученные от продажи этой продукции деньги впоследствии присваивал себе. Факт недостачи вскрыла инвентаризация товара, проведенная по инициативе индивидуального предпринимателя – владельца магазина, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Кстати, все деньги обвиняемый уже вернул начальству, но суд все же состоится. Следователи собрали достаточно доказательств вины мужчины. Уголовное дело по статье «Присвоение, совершенное в особо крупном размере», возбужденное в отношении 35-летнего волгоградца, после утверждения прокуратурой Красноармейского района обвинительного заключения направил в следующую инстанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бизнесмену из Волгограда дали три года тюрьмы за неуплату 9 миллионов налогов
Под Волгоградом лихач на "Рено" сбил дорожника
Проект новой школы в Кировском прошел госэкспертизу
Из-за долгов за газ волгоградцам закрыли выезд за границу
Кадровые перемены: ОГИБДД Волжского возглавил новый начальник
Астраханского волка, спасенного волонтерами, перевозят в Москву к сородичам
Оштрафовали: селфи астраханки с букетом редких тюльпанов обошлось ей в 10 тысяч рублей
Под Волгоградом пенсионерка не дала сыну на спиртное и была убита
«Тест на ВИЧ»: в Волгоградской области стартует профилактическая акция
Под Волгоградом 21-летний парень угнал «шестерку» и застрял на ней в песке
Астраханец убил тетю и поджег ее дом, чтобы скрыть улики
Глава волгоградского поселка поила селян «виртуальной» водой
В Астрахани гаишник сломал нос 19-летнему водителю
Расширенный коллектор на склоне у «Волгоград Арены» выдержал небольшой дождик
Три волгоградца украли у фермера 68 лошадей
За уничтожение деревьев на острове Сарпинский уволили директора «Горэколес»
В центре Волгограда трамваи встали из-за рухнувшей на пути ветки
Работы в сквере у «Гасителя» доверили компании, которая благоустраивала парк «Сказка»
Волгоград накрыли гроза, ветер и ливень
Волгоградский коммерсант скрыл 11 миллионов рублей налогов
На волгоградской трассе легковушка протаранила «КАМАЗ»: четыре человека в больнице
На деревья для Красноармейского района потратят полмиллиона
В столкновении двух легковушек в Волгограде пострадали женщина и двое детей
Двум волгоградцам грозит восемь лет колонии за торговлю анаболиками