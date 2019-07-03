Управляющий магазина из Волгограда присвоил миллион рублей своего начальника

СЕГОДНЯ 08:47 2019-07-03T08:47:04+03:00

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Прибыль одного из автомагазинов в Красноармейском районе Волгограда резко стала падать: владелец забил тревогу и выяснил, что его непосредственный заместитель - руководитель отдела - всего за пару месяцев обокрал его на миллион рублей. Волгоградец работал управляющим, имел доступ к специальным программам, дающим доступ к учету и реализации товара, а также к бухгалтерской документации.

- Весной прошлого года он организовал себе «дополнительный заработок» - часть ассортимента надлежащим образом не учитывал, а вырученные от продажи этой продукции деньги впоследствии присваивал себе. Факт недостачи вскрыла инвентаризация товара, проведенная по инициативе индивидуального предпринимателя – владельца магазина, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Кстати, все деньги обвиняемый уже вернул начальству, но суд все же состоится. Следователи собрали достаточно доказательств вины мужчины. Уголовное дело по статье «Присвоение, совершенное в особо крупном размере», возбужденное в отношении 35-летнего волгоградца, после утверждения прокуратурой Красноармейского района обвинительного заключения направил в следующую инстанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU