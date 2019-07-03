2019-07-03T09:28:18+03:00
Общество

Кадровые перемены: ОГИБДД Волжского возглавил новый начальник

Подполковник Василий Калошин родился и жил в Волгограде
Юлия Данильченко
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Фото: пресс-служба УМВД по ВолжскомуФото: пресс-служба УМВД по Волжскому
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2 июля место начальника ОГИБДД по городу Волжскому занял подполковник полиции Василий Калошин. Об этом КП-Волгоград сообщили в пресс-службе УМВД города-спутника. Известно, что новый руководитель родился в Волгограде, получил два высших образования: в 1998 году закончил ВолГТУ, в 2008 году – Волгоградскую академию МВД.

Как и многие, начинал с малого. Сначала был обычным инспектором ДПС, проявив себя с профессиональной стороны пошел на повышение в ГАИ.

- Выезжал в служебные командировки в Северо-Кавказский регион. Награжден ведомственными медалями. До назначения руководителем состоял в должности заместителя начальника отдела организационно-аналитической работы ГИБДД ГУ МВД России по городу Волжскому, - добавили в ведомстве.

Начальник УМВД по Волжскому Юрий Хинин уже представил нового руководителя перед личным составом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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