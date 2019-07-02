Астраханского волка, спасенного волонтерами, перевозят в Москву к сородичам

СЕГОДНЯ 19:12 2019-07-02T19:12:48+03:00

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Еще в 2016 году хищник попал в астраханский приют «Верный друг». Тогда волонтеры и помыслить не могли, что приютили не обычную дворнягу, а гибрид чехословацкой собаки. Зоозащитники считают его волком. Не только из-за сурового вида, но и непростого характера: подопечный никого к себе не подпускает, ведет себя дико. Лишь один волонтер, который впервые покормил его, вхож в круг доверия.

- Знаем, что ему тут не место, но на улице его бы давно убили, ведь таким «волкособам» разгуливать по улицам неестественно. Его пытались отвезти в один из приютов, когда он был подростком, но не вышло. Почти год мы вели переговоры с приютом «Чертог Волка» в Москве и ждали место, - рассказали волонтеры.

И вот москвичи согласились принять животное у себя, где волк будет находиться среди своих сородичей, в более естественной для себя среде обитания. Но для транспортировки необходимы средства. Группа ведет сбор. Узнать подробности можно у администраторов «Верного друга».

ИСТОЧНИК KP.RU