2019-07-02T18:27:12+03:00
Общество

Оштрафовали: селфи астраханки с букетом редких тюльпанов обошлось ей в 10 тысяч рублей

Девушка выложила снимок с букетом тюльпанов Геснера в соцсети
Юлия Данильченко
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Фото: Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области.Фото: Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области.
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До чего дошел прогресс: блюстителям закона уже необязательно ловить нарушителей за руку, благодаря соцсетям сделать это можно постфактум. В придачу и доказательство сразу есть – фотография.

Так случилось с жительницей Астрахани, которая в один весенний день приехала на поле, усыпанное тюльпанами, и соблазнилась сделать яркий снимок на память. Конечно, потом он попал в соцсети, где пользователи и указали на преступление. Букет цветов оказался краснокнижными тюльпанами Геснера (Шренка).

- Установить личность нарушительницы удалось благодаря автомобилю, который также оказался на снимке. В ходе административного расследования было установлено, что девушка на фото является жительницей посёлка Верхний Баскунчак Ахтубинского района. Местонахождение девушки было установлено, и во время расследования она признала свою вину в содеянном, - рассказали КП-Волгоград в службе природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области.

Снимок обошелся девушке дорого – 9300 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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