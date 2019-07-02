2019-07-02T18:11:47+03:00
Происшествия

Под Волгоградом пенсионерка не дала сыну на спиртное и была убита

Мужчина жестоко расправился с матерью и несколько дней жил с ее трупом
Юлия Данильченко
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Вину свою убийца признал лишь частично – видимо не помнил всего.Вину свою убийца признал лишь частично – видимо не помнил всего.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Николаевский районный суд вынес приговор 62-летнему жителю Волгоградской области. За убийство родной матери его посадили на десять лет в колонию строгого режима. Жестокое преступление произошло в феврале 2019 года. В тот день пьяный сын стал терроризировать 81-летнюю старушку, требуя денег на спиртное. Та обычно после скандалов отдавала часть пенсии, но на этот раз отказала.

- В ходе ссоры мужчина избил престарелую мать, а затем задушил ее. Несколько дней тело пенсионерки находилось в домовладении, где ее сын продолжал употреблять спиртные напитки. Труп был обнаружен 22 февраля 2019 года старшим сыном убитой, приехавшим навестить мать, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной прокуратуры.

Вину свою убийца признал лишь частично – видимо не помнил всего. Оглашенный приговор еще не вступил в законную силу, его можно обжаловать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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