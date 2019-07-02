«Тест на ВИЧ»: в Волгоградской области стартует профилактическая акция

СЕГОДНЯ 17:53 2019-07-02T17:53:18+03:00

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С 13 по 17 июля Волгоградская область присоединится к всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019». В рамках этого мероприятия жителям Волгограда, Волжского, Камышина, Михайловки и Урюпинска предлагают пройти тестирование на бесплатной основе. Для этого специально установят мобильные пункты в местах массового скопления людей: в парках, у ТЦ, на центральных площадях. Если увидите такой - не пугайтесь. Специалисты проведут нужные исследования совершенно анонимно.

- С начала 2019 года 282 тысячи жителей региона уже прошли бесплатное обследование на ВИЧ-инфекцию — это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом количество новых случаев опасного заболевания в регионе уменьшилось на 19%, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной администрации.

Волгоградская область вошла в двадцатку лучших по сдаче анализов на ВИЧ, и эти цифры продолжают расти.

ИСТОЧНИК KP.RU