2019-07-02T17:53:18+03:00
Здоровье

«Тест на ВИЧ»: в Волгоградской области стартует профилактическая акция

Жителям региона предлагают бесплатное анонимное тестирование и обучающие семинары
Юлия Данильченко
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 13 по 17 июля Волгоградская область присоединится к всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019». В рамках этого мероприятия жителям Волгограда, Волжского, Камышина, Михайловки и Урюпинска предлагают пройти тестирование на бесплатной основе. Для этого специально установят мобильные пункты в местах массового скопления людей: в парках, у ТЦ, на центральных площадях. Если увидите такой - не пугайтесь. Специалисты проведут нужные исследования совершенно анонимно.

- С начала 2019 года 282 тысячи жителей региона уже прошли бесплатное обследование на ВИЧ-инфекцию — это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом количество новых случаев опасного заболевания в регионе уменьшилось на 19%, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной администрации.

Волгоградская область вошла в двадцатку лучших по сдаче анализов на ВИЧ, и эти цифры продолжают расти.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Астраханского волка, спасенного волонтерами, перевозят в Москву к сородичам
Оштрафовали: селфи астраханки с букетом редких тюльпанов обошлось ей в 10 тысяч рублей
Под Волгоградом пенсионерка не дала сыну на спиртное и была убита
Под Волгоградом 21-летний парень угнал «шестерку» и застрял на ней в песке
Астраханец убил тетю и поджег ее дом, чтобы скрыть улики
Глава волгоградского поселка поила селян «виртуальной» водой
В Астрахани гаишник сломал нос 19-летнему водителю
Расширенный коллектор на склоне у «Волгоград Арены» выдержал небольшой дождик
Три волгоградца украли у фермера 68 лошадей
За уничтожение деревьев на острове Сарпинский уволили директора «Горэколес»
В центре Волгограда трамваи встали из-за рухнувшей на пути ветки
Работы в сквере у «Гасителя» доверили компании, которая благоустраивала парк «Сказка»
Волгоград накрыли гроза, ветер и ливень
Волгоградский коммерсант скрыл 11 миллионов рублей налогов
На волгоградской трассе легковушка протаранила «КАМАЗ»: четыре человека в больнице
На деревья для Красноармейского района потратят полмиллиона
В столкновении двух легковушек в Волгограде пострадали женщина и двое детей
Двум волгоградцам грозит восемь лет колонии за торговлю анаболиками